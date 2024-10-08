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Юрист назвал важный нюанс в мобилизации без участия ТЦК

8 октября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация в Украине без участия ТЦК — юрист назвал нюанс
Военные. Фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Начиная с октября 2024 года в Украине заработал механизм мобилизации без участия ТЦК и СП. Однако не все воинские части смогут мобилизовать добровольцев.

Об этом заявил юрист Александр Золотухин в эфире канала "Киев 24".

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Александр Золотухин отметил, что список бригад, которые будут иметь функции рекрутинга в отношении добровольцев, должен утвердить Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По словам юриста, правительство еще не опубликовало документ с изменениями порядка мобилизации, и сейчас есть исключительно комментарии соответствующих ведомств по этому вопросу.

"Не каждая часть сможет это сделать", — сказал он.

Юрист добавил, что ранее человек, который обращался в центр рекрутинга, имел возможность выбрать позицию, на которой хотел бы служить. Дальше такого гражданина направляли в ТЦК, с которым командование части хоть как-то сотрудничало.

Напомним, что вчера представители Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины рассказали, как работает новый механизм мобилизации без участия ТЦК. Кроме того, по словам полковника Романа Горбачева, перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв военнообязанных и резервистов во время мобилизации, насчитывает более 130 воинских частей. Этот список постоянно расширяется.

Также мы писали, кого не будут призывать в ряды ВСУ в октябре.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП юрист

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