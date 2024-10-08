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Мобілізація в Україні без ТЦК — Генштаб розповів про новий механізм

8 жовтня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація без візиту до ТЦК — як працює новий механізм
Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Починаючи з жовтня 2024 року громадяни, які добровільно виявили бажання доєднатися до лав Сил оборони України, можуть самостійно обирати військову частину або підрозділ і отримати від командира направлення на проходження ВЛК. Тобто, тепер в країні змінився формат мобілізації, який дозволяє оминати ТЦК і служити саме там, де бажає людина.

Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

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У відомстві зазначили, що новації були ініційовані безпосередньо Генштабом, підтримані урядом та вже набули чинності. Відтак, командири військових частин мають право здійснювати призов військовозобов'язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За словами Романа Горбачов, полковника та начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов військовозобов'язаних та резервістів під час мобілізації, визначається Генеральним штабом та налічує понад 130 військових частин. Ба більше, цей перелік постійно розширюється.

Зокрема, тепер доброволець може подати заяву на ім'я командира військової частини щодо призову на обрану вакантну посаду, після чого відбуватиметься професійно-технічний відбір. У разі, якщо результати вивчення будуть позитивні, такий громадян направляється командиром частини на військово-лікарську комісію (ВЛК). Після того, як стане відомо ступінь придатності, командир прийматиме рішення про призов та буде оформлюватись відповідний наказ.

"При цьому, за бажанням самого громадянина, військово-лікарську комісію він може проходити або за місцем проживання, або за місцем постановки на військовий облік, або ж за місцем дислокації військової частини. Тобто доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК", — пояснив під час брифінгу у Мілітарі Медіа Центрі полковник Роман Горбач.

Він додав, що комунікація добровольців із Силами оборони можлива. За його словами, надання добровольцям можливості самостійно обрати підрозділ і посаду має покращити якість комплектування військових частин, а також підвищити мотивацію громадян до проходження служби та зменшити кількість скарг на дії ТЦК.

Горбач зауважив, що долучення добровольців до Сил оборони можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, з яким Генштаб плідно співпрацює.

"В підсумку, це рішення, яке було ініційоване Генеральним штабом та ухвалене Кабміном, унеможливлює будь-які помилки з розподілом добровольців після навчальних центрів", — додав генеральний директор рекрутингової компанії LobbyX Владислав Грезєв, який теж виступав на брифінгу.

Нещодавно ми писали, що починаючи з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, у зв'язку з чим мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років. Проте в інформаційному просторі лунають заяви, що призовний вік треба знизити ще більше. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на це та заявив, що призовний вік дуже бажано не знижувати, а якщо і робити це, то  лише у крайньому випадку, оскільки вікова категорія 18-25 є майбутнім України.

Нагадаємо, що чоловіки можуть мати право на відстрочку за наявності дружини, яка служить в армії, тільки за умови наявності неповнолітніх дітей. До того ж, відстрочка надається тільки тоді, коли дружина є частиною ЗСУ, а не поліції чи ДСНС.

ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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