Юрист пояснила, як виправити неправильні дані у "Резерв+"

Юрист пояснила, як виправити неправильні дані у "Резерв+"

Дата публікації: 13 квітня 2026 04:50
Юрист пояснила, як виправити неправильні дані у "Резерв+"
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовозобов'язані українці можуть виправити недостовірні або застарілі дані щодо військового обліку. Це можна зробити звернувшись до ТЦК або ж через застосунок "Резерв+".

Про це в коментарі для ТСН сказала адвокатка Марина Бекало, передає Новини.LIVE.

Як внести зміни у військовому обліку

За словами юристки, у разі виявлення технічних помилок чи некоректних даних, які відображаються в "Резерв+", їх можна виправити двома шляхами — звернувшись до ТЦК та СП або скориставшись функціоналом самого застосунку.

"Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через Резерв+", — сказала Марина Бекало.

Зазначимо, що для оновлення інформації через ТЦК та СП необхідно подати письмову заяву із проханням внести корективи, а також надати документи, що підтверджують актуальні дані. Крім того, це можна зробити через ЦНАП або надіслати відповідний пакет документів рекомендованим листом.

Щоб скоригувати інформацію через "Резерв+", потрібно авторизуватися в застосунку за допомогою BankID. У разі виявлення помилок слід знайти відповідний розділ для подання звернення, якщо він доступний, або скористатися опцією "Виправити дані онлайн".

Після цього користувачу потрібно додати скановані копії документів, які підтверджують правильність відомостей. Якщо ж проблема пов’язана з технічними збоями або дані не відображаються, варто звернутися до служби підтримки застосунку.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що всі громадяни України зі статусом "військовозобов'язаний" підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Проте це не стосується людей до 25 років, але у "Резерв+" інколи може бути помилково вказаний саме такий статус у призовників, тож це необхідно виправляти.

Також ми писали, що громадянин, який не проходив військову службу, не може бути зарахований у резервісти. Така особо має отримати у 25 років статус "військовозобов'язаний". Якщо ж людина визнали резервістом, то вона має право оскаржити це у ТЦК.

мобілізація військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
