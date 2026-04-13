Юрист объяснила, как исправить неправильные данные в "Резерв+"

Юрист объяснила, как исправить неправильные данные в "Резерв+"

Дата публикации 13 апреля 2026 04:50
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Военнообязанные украинцы могут исправить недостоверные или устаревшие данные по воинскому учету. Это можно сделать обратившись в ТЦК или же через приложение "Резерв+".

Об этом в комментарии для ТСН сказала адвокат Марина Бекало, передает Новини.LIVE.

Как внести изменения в воинском учете

По словам юриста, в случае выявления технических ошибок или некорректных данных, которые отображаются в "Резерв+", их можно исправить двумя путями - обратившись в ТЦК и СП или воспользовавшись функционалом самого приложения.

"Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения, которые не соответствуют действительности), путем обращения в ТЦК и СП или через Резерв+", — сказала Марина Бекало.

Отметим, что для обновления информации через ТЦК и СП необходимо подать письменное заявление с просьбой внести коррективы, а также предоставить документы, подтверждающие актуальные данные. Кроме того, это можно сделать через ЦНАП или отправить соответствующий пакет документов заказным письмом.

Чтобы скорректировать информацию через "Резерв+", нужно авторизоваться в приложении с помощью BankID. В случае обнаружения ошибок следует найти соответствующий раздел для подачи обращения, если он доступен, или воспользоваться опцией "Исправить данные онлайн".

После этого пользователю нужно добавить сканированные копии документов, которые подтверждают правильность сведений. Если же проблема связана с техническими сбоями или данные не отображаются, стоит обратиться в службу поддержки приложения.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Однако это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.

Также мы писали, что гражданин, который не проходил военную службу, не может быть зачислен в резервисты. Такое лицо должно получить в 25 лет статус "военнообязанный". Если же человек признали резервистом, то он имеет право обжаловать это в ТЦК.

мобилизация военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

