У "Резерв+" помилковий статус: чи можуть мобілізувати до 25 років

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Усі громадяни України зі статусом "військовозобов'язаний" підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Це не стосується людей до 25 років, але у "Резерв+" інколи може бути помилково вказаний саме такий статус у призовників, тож це необхідно виправляти.

Що у такому випадку робити, розповіли адвокати на порталі Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чи підлягають мобілізації особи до 25 років з помилковим статусом військовозобов'язаного

Варто пояснили, що зазвичай статус військовозобов'язаного надається лише тим особам, яким вже виповнилося 25 років. До цього моменту чоловікам присвоєно статус призовника. Водночас існують випадки, чи то через службу, навчання чи якусь іншу причину, коли дійсно людина ще до 25 років вже має статус військовозобов'язаного. Але іноді є випадки, коли статус може бути присвоєно помилково.

З такою проблемою до юристів звернувся 22-річний чоловік, який помітив незрозумілі зміни у своєму статусі військового обліку. За його словами, він не проходив строкову службу та не проходив базову загальну військову підготовку. Однак у застосунку "Резерв+" побачив, що його категорію змінено: замість статусу "призовник" система відображає "військовозобов’язаний".

Чоловік поцікавився у юристів, чому це могло статися та чи означає новий статус, що його можуть мобілізувати, незважаючи на те, що йому лише 22 роки.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, що подібна ситуація найчастіше пов’язана з помилкою під час внесення інформації до відповідних баз даних.

"Виходячи з наданої вами інформації — це помилка оператора ТЦК. Зверніться до ТЦК та СП із заявою про виправлення помилки", — написав юрист.

Інший фахівець у галузі права, Владислав Дерій, також вважає, що зміна статусу могла виникнути через технічний збій або некоректне внесення відомостей до системи.

"Це технічна помилка "Резерв+"", — наголосив він.

Адвокат пояснив, що у такому випадку громадянину варто звернутися до ТЦК та СП, аби виправити інформацію у держреєстрі.

"Вам необхідно подати до ТЦК рекомендований лист з вимогою виправити дані в реєстрі "Оберіг"", — пояснив Дерій.

Тобто, саме реєстр "Оберіг" містить основні дані про громадян, які перебувають на військовому обліку. Якщо інформацію в ньому буде скориговано, відповідні зміни автоматично відобразяться і в застосунку "Резерв+", де статус користувача оновиться на коректний. Тож для в правління статусу на правильний - треба звертатися до ТЦК.

Водночас юристи застерігають, що зволікати з виправленням неточностей не слід. Навіть якщо статус військовозобов’язаного було встановлено вам помилково, у системі він усе одно відображатиметься як чинний, доки дані офіційно не виправлять.

