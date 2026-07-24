Юрист пояснив, через скільки часу після звільнення анулюють бронювання від мобілізації

Працівники ТЦК виписують повістку, люди у формі сідають в мікроавтобус. Фото ілюстративне: antikor.info, Міноборони. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Бронювання від мобілізації автоматично скасовується після звільнення працівника. Зазвичай це відбувається протягом однієї доби. Також відповідні дані мають бути внесені до Пенсійного фонду.

Про це розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко у коментарі "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Бронювання скасовують автоматично після внесення даних до Пенсійного фонду

Юрист наголосив, що підстави для анулювання бронювання визначені пунктом 31 Порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету міністрів №76. Перелік є вичерпним.

Бронювання припиняється у разі звільнення працівника, втрати підприємством статусу критично важливого, ліквідації компанії або за зверненням її керівника. Водночас переведення співробітника на іншу посаду чи до іншого структурного підрозділу в межах одного підприємства не є підставою для скасування броні.

Юрист також звернув увагу на порядок дій, якщо роботодавець планує забронювати нового працівника на місце того, хто звільняється. У такому випадку спочатку рекомендується скасувати бронювання чинного працівника, а вже потім оформлювати його звільнення.

За словами Сіренка, сама процедура розбронювання триває близько 15 хвилин. Однак оновлення інформації в державних реєстрах і застосунку "Дія" може займати до двох діб. Поки система враховує попереднього працівника в межах квоти, оформити бронювання на іншу особу не вдасться.

Як писали Новини.LIVE, адвокат Сергій Старенький заявив, що змінити підхід до мобілізації в Україні можна без ухвалення нових законів Верховною Радою. За його словами, для переходу від примусової мобілізації до рекрутингової системи достатньо, щоб уряд і Міністерство оборони внесли необхідні зміни до підзаконних актів. Він наголосив, що військові частини мають залучати людей через зрозумілі умови служби, гідну оплату та соціальні гарантії, а не через примусові механізми.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця повідомляли, що в Україні фіксують випадки мобілізації людей із тяжкими захворюваннями, зокрема з ВІЛ та гепатитами, яких ВЛК визнає придатними до служби. За його словами, Офіс омбудсмана вже перевіряв випадок, коли чоловіка з ВІЛ IV стадії та гепатитами B і C визнали повністю придатним, попри підтверджені діагнози.