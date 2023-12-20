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Юрист пояснив, чи можуть примусово мобілізувати працівників Служби судової охорони

20 грудня 2023 09:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Юрист пояснив, чи можуть примусово мобілізувати працівників Служби судової охорони
Судове засідання. Ілюстративне фото: пресслужба Служби судової охорони
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Співробітники Служби судової охорони підлягають примусовій мобілізації. Проте, якщо вони мають "бронь", згідно з чинним законодавством, призову можна уникнути.

Про це розповів юрист Євген Корнійчук.

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Відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Скриншот

"Якщо ви маєте броню, вас не мають право мобілізувати тим паче примусово. Це можливо лише за вашої добровільної згоди", — пояснив Корнійчук.

Він також уточнив, що у відкритому доступі інформації про те, чи є у вас "бронь" відсутня. Для того, щоб дізнатись цю інформацію, потрібно звернутись до відділу кадрів.

"Якщо є бронь повинен бути витяг з наказу міністерства економіки про бронювання", — розповів юрист.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, заявив що не підпише закон щодо мобілізації жінок.

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