Юрист объяснил, могут ли принудительно мобилизовать работников Службы судебной охраны

Судебное заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба Службы судебной охраны

Сотрудники Службы судебной охраны подлежат принудительной мобилизации. Однако, если они имеют "бронь", согласно действующему законодательству, призыва можно избежать.

Об этом рассказал юрист Евгений Корнийчук.

Читайте также:

При каких условиях можно избежать мобилизации сотруднику Службы судебной охраны

В соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Скриншот

"Если вы имеете броню, вас не имеют права мобилизовать тем более принудительно. Это возможно только при вашем добровольном согласии", — пояснил Корнийчук.

Он также уточнил, что в открытом доступе информации о том, есть ли у вас "бронь" отсутствует. Для того, чтобы узнать эту информацию, необходимо обратиться в отдел кадров.

"Если есть бронь должен быть выписка из приказа министерства экономики о бронировании", — рассказал юрист.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.