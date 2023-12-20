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Юрист объяснил, могут ли принудительно мобилизовать работников Службы судебной охраны

20 декабря 2023 09:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Юрист объяснил, могут ли принудительно мобилизовать работников Службы судебной охраны
Судебное заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба Службы судебной охраны
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Сотрудники Службы судебной охраны подлежат принудительной мобилизации. Однако, если они имеют "бронь", согласно действующему законодательству, призыва можно избежать.

Об этом рассказал юрист Евгений Корнийчук.

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В соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Скриншот

"Если вы имеете броню, вас не имеют права мобилизовать тем более принудительно. Это возможно только при вашем добровольном согласии", — пояснил Корнийчук.

Он также уточнил, что в открытом доступе информации о том, есть ли у вас "бронь" отсутствует. Для того, чтобы узнать эту информацию, необходимо обратиться в отдел кадров.

"Если есть бронь должен быть выписка из приказа министерства экономики о бронировании", — рассказал юрист.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

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