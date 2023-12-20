Юрист объяснил, могут ли принудительно мобилизовать работников Службы судебной охраны
Сотрудники Службы судебной охраны подлежат принудительной мобилизации. Однако, если они имеют "бронь", согласно действующему законодательству, призыва можно избежать.
Об этом рассказал юрист Евгений Корнийчук.
При каких условиях можно избежать мобилизации сотруднику Службы судебной охраны
В соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями порядке, установленном Кабинетом министров Украины.
"Если вы имеете броню, вас не имеют права мобилизовать тем более принудительно. Это возможно только при вашем добровольном согласии", — пояснил Корнийчук.
Он также уточнил, что в открытом доступе информации о том, есть ли у вас "бронь" отсутствует. Для того, чтобы узнать эту информацию, необходимо обратиться в отдел кадров.
"Если есть бронь должен быть выписка из приказа министерства экономики о бронировании", — рассказал юрист.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.
Читайте Новини.LIVE!