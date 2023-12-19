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Зеленський сказав, чи підпише закон про мобілізацію жінок

19 грудня 2023 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський сказав, чи підпише закон про мобілізацію жінок
Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання стосовно мобілізації жінок. Він наголосив, що не підпише цей закон. 

Про це він заявив на підсумковій пресконференції

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Наголошується, що голова держави сказав, що не підпише закон про мобілізацію жінок. Але може подумати стосовно зниження призовного віку до 25 років.

Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні голова держави розповів про пропозицію Генштабу мобілізувати півмільйона українців.

Водночас він заявив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме держбюджету 500 млрд грн, а цих грошей в України немає.

Також Президент сказав, що відносно демобілізації треба напрацювати план до залучення додаткової мобілізації, навіть якщо для цього будуть потрібні зміни до законодавства.

Прокоментував він і чинну мобілізацію в Україні, каже: один військовий — це шість цивільних, які сплачують податки.

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