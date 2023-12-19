Зеленський сказав, чи підпише закон про мобілізацію жінок
Президент України Володимир Зеленський відповів на питання стосовно мобілізації жінок. Він наголосив, що не підпише цей закон.
Про це він заявив на підсумковій пресконференції.
Наголошується, що голова держави сказав, що не підпише закон про мобілізацію жінок. Але може подумати стосовно зниження призовного віку до 25 років.
Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — що відомо
Нагадаємо, що сьогодні голова держави розповів про пропозицію Генштабу мобілізувати півмільйона українців.
Водночас він заявив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме держбюджету 500 млрд грн, а цих грошей в України немає.
Також Президент сказав, що відносно демобілізації треба напрацювати план до залучення додаткової мобілізації, навіть якщо для цього будуть потрібні зміни до законодавства.
Прокоментував він і чинну мобілізацію в Україні, каже: один військовий — це шість цивільних, які сплачують податки.
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