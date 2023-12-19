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В Міноборони радять тим, хто не хоче служити, відкинути ілюзії щодо мобілізації

19 грудня 2023 23:57
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Ілля Рябінін
редактор
В Міноборони радять тим, хто не хоче служити, відкинути ілюзії щодо мобілізації
Солдати ЗСУ на вишколі. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В умовах загальної мобілізації на службу в ЗСУ потраплять не лише добровольці, а й ті, хто не хоче служити. Це пов'язано через повномасштабну війну з Росією. 

Про це повідомив пресаташе Міністерства оборони України Іларіон Павлюк в етері телемарафону.

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Служитимуть всі

Павлюк заявив, що в Україні немає змін стосовно мобілізації або законних підстав для вручення повісток. За його словами, громадянам мають повідомити, що вони потрібні для захисту країни, або для оновлення своїх даних.

"Я розумію, що можуть бути емоції, але не бачу тотальної неготовності українців захищати свою країну. Є величезна кількість людей, які не просто мовчки, а з честю, попри свої особисті обставини, страхи виконують свій обов'язок та йдуть захищати Україну", — додав Павлюк.

Він зазначив, що все відбувається повністю згідно з законодавством, яке дозволяє вручати повістки в публічних місцях.

"З іншого боку, ми повинні усвідомлювати, на жаль, війна триває, на жаль, в армії служитимуть не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля та така честь. Це важка ноша, але це честь", — уточнив Павлюк.

Нагадаємо, що раніше у ВР готують великий законопроєкт, який внесе серйозні зміни до мобілізаційних процесів. Особливу увагу в документі приділяють питанню ухилення від призову на військову службу, за які українців можуть обмежити в правах. 

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генштаб запропонував йому мобілізувати півмільйона українців. 

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