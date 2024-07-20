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Не всі електронні документи законні — що носити з собою після оновлення даних

20 липня 2024 05:43
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Які документи потрібні при перевірці ТЦК - актуальний список
Вручення повісток на вулиці. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Кілька мільйонів українців оновили свої дані протягом двох місяців, як написано в законі. Але ті, хто оновлював через застосунок "Резерв +" не мають на руках документів, це може спричинити проблеми при перевірці даних в місцях без інтернету. 

Що носити з собою після оновлення даних, щоб не було проблем з ТЦК та правоохоронцями, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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"Я би радила роздрукувати той документ з QR-кодом, який підтягується у застосунку і мати його завжди з собою. Паперовий військово-обліковий документ повинен бути також на руках", — сказала Шуляк. 

Вона додала, що серед юристів є певна дискусія щодо електронного військового документа. В законі прописані його складові, але самого документа під назвою "електронний військовий документ" немає. В даному випадку, за логікою, таким документом називають результат оновлення даних в застосунку.

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Виникає ситуація, що люди думають, що це є електронний військовий квиток. Але якщо буде стояти завдання створити проблеми певній особі або хтось буде не в гуморі, то є сильний суб'єктивний фактор. Він є доволі ризикованим", — сказала юристка.

Як ми писали раніше, під час двомісячної дії нового закону про мобілізацію військово-облікові дані оновили понад 3 мільйони громадян. Ця кількість суттєво перевищує потреби ЗСУ, тож мобілізують далеко не всіх.

мобілізація повістки ТЦК та СП юрист

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