Мобілізація в Україні 2024 — яка вимога ТЦК суперечить закону

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

Кожен військовозобов'язаний українець повинен стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої дані в ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли співробітники територіальних центрів вдаються до певних маніпуляцій під час прийому документів. Саме тому громадянам варто знати, як правильно має відбуватися уся процедура.

Як правильно подавати документи та яка вимога ТЦК є незаконною, пояснив юрист Володимир Крекотень на сторінці в Instagram.

Читайте також:

Яка вимога ТЦК суперечить закону

За словами юриста, дуже часто співробітники ТЦК йдуть на хитрість, стверджуючи, що заяву для надання відстрочки та документи, що підтверджують існування відповідних обставин військовозобов'язані чоловіки мають подавати виключно особисто. Проте, правознавець наголошує, що таке твердження суперечить закону.

Як пояснює Крекотень, відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення може надаватися громадянином до відповідного органу, установи:

особисто;

через письмове звернення, яке надсилається поштою;

через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

"Як бачите, закон допускає можливість звернутися до ТЦК будь-яким зручним способом, зокрема, і шляхом надіслання листа поштою", — наголошує фахівець.

При цьому він додає, що не завжди ТЦК дотримуються зазначених вище норм закону. Інколи ігнорують заяву, інколи надсилають беззмістовну відповідь про те, що для розгляду заяви потрібно до них прийти особисто.

"Така поведінка є протиправною бездіяльністю і може бути оскаржена в судовому порядку. Оскаржувати до обласного ТЦК сенсу немає — марно втратите час", — каже Крекотень.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Чому не варто відправляти листи на електронну пошту

Адвокат зазначив, що відправляти листи на електронну пошту ТЦК — погана ідея. Річ у тім, що ТЦК не мають офіційних адрес електронної пошти, а тому ви не матимете доказів факту одержання вашого листа.

"Потім не зможете довести факту порушення ваших прав", — пояснив правознавець.

Натомість одержавши листа поштою, ТЦК та СП зобов’язані об’єктивно і вчасно розглянути заяву, перевірити викладені в ній факти, ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства і повідомити громадянину про результати розгляду заяви.

"Закон покладає на ТЦК та СП обовʼязок письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги й суть ухваленого рішення", — каже Володимир Крекотень.

Раніше ми писали, що запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних.

Також ми інформували, скільки працівників ТЦК брали участь у війні.