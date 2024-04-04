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Лубінець заявив, що ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці

4 квітня 2024 03:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Лубінець заявив, що ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець схвально висловився про дії представників ТЦК у Полтавській області, зокрема щодо їх звернення до Нацполіції. За його словами, співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили.

Про це у середу, 3 квітня, повідомляє "Суспільне".

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"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", — сказав омбудсмен.

За його словами, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії центру у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", — пояснив Лубінець.

Він додав, що співробітники Нацполіції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, ухвалювати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".

Омбудсмен заявив, що він виступає проти розширення повноважень ТЦК, що пропонувалося у першій редакції законопроекту про нові правила мобілізації.

Раніше ми писали, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи потрібен військовий квиток, щоб відкрити ФОП 2024 року.

Також ми розповідали, чи відправлять на нуль тих, хто втратить статус обмежено придатного.

армія
мобілізація
Дмитро Лубінець

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