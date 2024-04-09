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Юрист предупредил о противоправном требовании ТЦК — должен знать каждый украинец

9 апреля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какое требование ТЦК противоречит закону
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Каждый военнообязанный украинец должен стоять на военном учете и регулярно обновлять свои данные в ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда сотрудники территориальных центров прибегают к определенным манипуляциям во время приема документов. Именно поэтому гражданам следует знать, как правильно должна проходить вся процедура.

Как правильно подавать документы и какое требование ТЦК незаконно, объяснил юрист Владимир Крекотень на странице в Instagram.

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Какое требование ТЦК противоречит закону

По словам юриста, очень часто сотрудники ТЦК идут на хитрость, утверждая, что заявление для предоставления отсрочки и документы, подтверждающие существование соответствующих обстоятельств, военнообязанные мужчины должны подавать исключительно лично. Однако правовед отмечает, что такое утверждение противоречит закону.

Как объясняет Крэкотень, согласно ч. 6 ст. 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", письменное обращение может предоставляться гражданином в соответствующий орган, учреждения:

  • лично;
  • через письменное обращение, которое посылается по почте;
  • через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.

"Как видите, закон допускает возможность обратиться в ТЦК любым удобным способом, в том числе и путем отправки письма по почте", — отмечает специалист.

При этом он добавляет, что не всегда ТЦК соблюдают указанные выше нормы закона. Иногда игнорируют заявление, иногда посылают бессодержательный ответ, что для рассмотрения заявления нужно к ним прийти лично.

"Такое поведение является противоправным бездействием и может быть обжаловано в судебном порядке. Обжаловать в областной ТЦК смысл нет — бесполезно потеряете время", — говорит Крэкотень.

 

Какое требование ТЦК противоречит закону
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Почему не стоит отправлять письма на электронную почту

Адвокат отметил, что отправлять письма на электронную почту ТЦК — плохая идея. Дело в том, что у ТЦК нет официальных адресов электронной почты, а потому у вас нет доказательств факта получения вашего письма.

"Потом не сможете доказать факт нарушения ваших прав", — пояснил правовед.

Получив письмо по почте, ТЦК и СП обязаны объективно и своевременно рассмотреть заявление, проверить изложенные в нем факты, принять решение в соответствии с действующим законодательством и сообщить гражданину о результатах рассмотрения заявления.

"Закон возлагает на ТЦК и СП обязанность в письменном виде уведомлять гражданина о результатах проверки заявления или жалобы и суть принятого решения", — говорит Владимир Крекотень.

 

Ранее мы писали, что были введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.

Напомним, мы сообщали, когда ТЦК не могут оштрафовать военнообязанных.

Также мы информировали, сколько сотрудников ТЦК участвовали в войне.

война
закон
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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