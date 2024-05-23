Юрист розповів, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних

Військові та призовник біля військкомату. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Чоловікам, які не оновлять свої дані у ТЦК або зроблять це несвоєчасно, загрожує штраф. Також їм доведеться сплатити виконавчі збори.

Про це в четвер, 23 травня, в ефірі "КИЇВ24" розповів юрист у військовій темі та мобілізації Антон Ревенко.

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Юрист зазначив, що порушникам, які не оновлять вчасно свої дані у військкоматі, загрожує штраф до 17 тисяч гривень та сплата військових зборів. Якщо ж військовозобов'язаний не сплатить штраф, то в якості покарання в нього можуть навіть забрати майно.

"Якщо ухилянт не сплатить штраф, то його майно продадуть просто з аукціону... Здійснюється опис, у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад квартири, то накладається арешт на це майно й особа не може нічого з цим робити", — пояснив Ревенко.

Раніше народна депутатка України Ірина Фріз повідомила, що військовозобов'язаних, які не оновлять дані та не сплатять штраф за порушення мобілізаційного законодавства, вважатимуть ухилянтами. Їм загрожуватиме від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що чоловіки, які мають бронь, теж повинні підтвердити свої військово-облікові дані. Документи про бронювання треба взяти із собою до військкомату.