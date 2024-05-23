Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юрист рассказал, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных arrow

Юрист рассказал, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных

23 мая 2024 08:09
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Юрист рассказал, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных
Военные и призывник возле военкомата. Фото иллюстративное: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Мужчинам, которые не обновят свои данные в ТЦК или сделают это несвоевременно, грозит штраф. Также им придется уплатить исполнительные сборы.

Об этом в четверг, 23 мая, в эфире "КИЇВ24" рассказал юрист по военной теме и мобилизации Антон Ревенко.

Читайте также:

Как будут наказывать за необновление данных в ТЦК

Юрист отметил, что нарушителям, которые не обновят своевременно свои данные в военкомате, грозит штраф до 17 тысяч гривен и уплата военных сборов. Если же военнообязанный не заплатит штраф, то в качестве наказания у него могут даже забрать имущество.

"Если уклонист не уплатит штраф, то его имущество продадут прямо с аукциона... Осуществляется описание, у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то налагается арест на это имущество и лицо не может ничего с этим делать", — объяснил Ревенко.

Ранее народный депутат Украины Ирина Фриз сообщила, что военнообязанные, которые не обновят данные и не уплатят штраф за нарушение мобилизационного законодательства, будут считаться уклонистами. Им будет грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что мужчины, имеющие бронь, тоже должны подтвердить свои военно-учетные данные. Документы о бронировании нужно взять с собой в военкомат.

мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ