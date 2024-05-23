Юрист рассказал, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных

Военные и призывник возле военкомата. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Мужчинам, которые не обновят свои данные в ТЦК или сделают это несвоевременно, грозит штраф. Также им придется уплатить исполнительные сборы.

Об этом в четверг, 23 мая, в эфире "КИЇВ24" рассказал юрист по военной теме и мобилизации Антон Ревенко.

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Юрист отметил, что нарушителям, которые не обновят своевременно свои данные в военкомате, грозит штраф до 17 тысяч гривен и уплата военных сборов. Если же военнообязанный не заплатит штраф, то в качестве наказания у него могут даже забрать имущество.

"Если уклонист не уплатит штраф, то его имущество продадут прямо с аукциона... Осуществляется описание, у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то налагается арест на это имущество и лицо не может ничего с этим делать", — объяснил Ревенко.

Ранее народный депутат Украины Ирина Фриз сообщила, что военнообязанные, которые не обновят данные и не уплатят штраф за нарушение мобилизационного законодательства, будут считаться уклонистами. Им будет грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что мужчины, имеющие бронь, тоже должны подтвердить свои военно-учетные данные. Документы о бронировании нужно взять с собой в военкомат.