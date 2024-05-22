Як каратимуть військовозобов’язаних, які не оновили дані і не оплатили штраф — ВР

Оновлення даних у ЦНАП. Фото: УНІАН

У Верховній Раді заявили, яку відповідальність нестимуть ті громадяни, хто не оновив свої дані та не оплатив штраф за порушення мобілізаційного законодавства. У такому разі військовозобов'язаний буде вважатися ухилянтом і йому загрожуватиме від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Про це розповіла народна депутатка Ірина Фріз для ТСН у середу, 22 травня.

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Що очікує ухилянтів, які не оновили дані і не сплатили штраф

У Верховній Раді розтлумачили, що очікує тих ухилянтів, які не оновили дані та згодом мають наміри не сплачувати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

"Штрафи (від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в "сірій зоні", то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі", — заявила Ірина Фріз.

Який порядок накладання і стягування штрафів за ухилення

Парламентарі наразі не можуть сказати чітко про те, як відбувається накладання і стягування штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Чи подвоюватимуться несплачені штрафи і який саме термін надається до сплати — 10, 15 днів чи більше — поки невідомо.

"Якщо казати відверто — коїться чехарда. Не дивлячись на те, що в законі начебто і прописано, але немає чіткого розуміння про порядок накладання і стягування штрафів", – розповів ТСН один з парламентарів.

Адвокати наголошують на тому, що штрафи не подвоюються

"Ці штрафи встановлюються рішенням суду, за протоколом ТЦК чи відповідальної особи. В разі несплати відкривається виконавче провадження. Але треба розуміти, що виконавче провадження — це ще додаткові витрати — близько 10% від суми", – зазначив адвокат Сергій Старенький.

За його словами, чинне законодавство передбачає штрафи, які подвоюються в разі несплати, і ті, які не подвоюються. Сплата штрафу також може означати, що особа визнала те, що скоїла правопорушення, і в разі несплати штрафу протягом місяця державні виконавці можуть змушувати особу сплатити необхідну суму.

Нагадаємо, що в Україні змінилися правила проведення мобілізації з 18 травня поточного року. Відповідно до нововведень, повноваження вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам отримали й голови ОСББ.

Ми писали, що чоловіки, які мають бронь, теж повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти із собою до ТЦК.