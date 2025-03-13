Верховная Рада хочет снять предельный возраст службы в ВСУ

Юрист сказала, могут ли мобилизовать человека после 60 лет
Согласно действующему законодательству, мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Однако в Верховной Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе.
Об этом в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.
Смогут ли мобилизовать тех, кому больше 60 лет
Авторами законопроекта стали народные депутаты от фракции "Восстановление Украины" Александр Юрченко в Анатолий Бурмич. В пояснительной записке указано, что цель принятия этого документа заключается в том, чтобы устранить возрастную дискриминацию и максимально привлечь граждан для обеспечения территориальной целостности.
Законопроект предлагает предоставить военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки, значительный опыт и признаны годными военно-врачебной комиссией, возможность продолжать службу во время военного положения даже после достижения предельного возраста, без ограничений по возрасту и срока пребывания на военной службе.
"Такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые на момент прохождения военной службы во время военного положения достигли предельного возраста пребывания на военной службе и изъявили желание продолжить военную службу", — пояснила адвокат.
Также уточняется, что этот законопроект не предусматривает вручение повесток и призыв мужчине после 60 лет.
Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Роман Костенко ответил, отменят ли мобилизацию и военное положение во время временного прекращения огня на 30 дней. По его словам, Украина не должна это делать.
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