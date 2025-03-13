Верховная Рада хочет снять предельный возраст службы в ВСУ

Мобилизованный украинец пожилого возраста. Фото: obozrevatel.com

Согласно действующему законодательству, мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Однако в Верховной Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе.

Об этом в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Смогут ли мобилизовать тех, кому больше 60 лет

Авторами законопроекта стали народные депутаты от фракции "Восстановление Украины" Александр Юрченко в Анатолий Бурмич. В пояснительной записке указано, что цель принятия этого документа заключается в том, чтобы устранить возрастную дискриминацию и максимально привлечь граждан для обеспечения территориальной целостности.

Законопроект предлагает предоставить военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки, значительный опыт и признаны годными военно-врачебной комиссией, возможность продолжать службу во время военного положения даже после достижения предельного возраста, без ограничений по возрасту и срока пребывания на военной службе.

"Такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые на момент прохождения военной службы во время военного положения достигли предельного возраста пребывания на военной службе и изъявили желание продолжить военную службу", — пояснила адвокат.

Также уточняется, что этот законопроект не предусматривает вручение повесток и призыв мужчине после 60 лет.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Роман Костенко ответил, отменят ли мобилизацию и военное положение во время временного прекращения огня на 30 дней. По его словам, Украина не должна это делать.

Также мы писали, сколько повесток могут получить мужчины, которые игнорируют ТЦК.