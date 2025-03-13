Мобілізація в Україні 2025 — скільки разів ТЦК може надсилати повістки

Чоловік отримав повістку від ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими мають явитися до ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли особа не з'явилась за повісткою без поважної на то причини або свідомо проігнорувала документ.

Скільки повісток може отримати такий громадянин і що на нього чекає, розповів адвокат Дмитро Кушнаренко у коментарі "РБК-Україна".

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Важливо розуміти, що належним чином отримана повістка — це законний документ, який зобов'язує людину явитися до офіційного органу у зазначену дату та час. Ігнорування вимоги є порушенням законодавства, що тягне за собою штраф від 17 до 25,5 тис. грн. Також таку особу можуть оголосити у розшук.

Повістка в руках. Фото: УНІАН

Так, за словами правозахисника, до закінчення дії першої врученої повістки у ТЦК та СП немає жодної необхідності надсилати ще.

Тобто, якщо чоловік отримав повістку, але не явився за нею до ТЦК, фактично проігнорувавши вимогу та порушивши військовий облік, то така повістка вважатиметься чинною або до притягнення громадянина до адміністративної відповідальності або до моменту його мобілізації.

Водночас якщо людина вже сплатила штраф (була притягнута до адміністративної відповідальності) за неявку за повісткою це не означає, що більше повісток вона не отримає. Тобто, навіть після сплати штрафу ТЦК не обмежені видати або надіслати нову повістку з такою самою вимогою.

Крім того, у випадку виявлення працівниками ТЦК зміни персональних даних військовозобов'язаного, про які він вчасно не повідомив, йому також може бути надіслана/вручена повістка для уточнення військово-облікових даних.

Таким чином, ТЦК не обмежуються кількістю надсилань повісток у випадку закінчення дії попередніх викликів військовозобов'язаних.

Раніше ми писали, чи можуть чоловіку вручити бойову повістку одразу після закінчення відстрочки.

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