Україна
Юрист сказав, кому загрожує втрата броні та відстрочки

Юрист сказав, кому загрожує втрата броні та відстрочки

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 04:30
Юрист попередив, хто у 2026 році втратить бронь від мобілізації
Військовозобов’язаний громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Починаючи з перших місяців 2026 року, частина українців, які зараз мають бронювання від мобілізації, можуть його втратити. Це пов'язано з новими вимогами для підприємств.

Про це у Facebook розповів адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Що сказав адвокат про відстрочки

Відповідно до чинного порядку, Міністерство економіки присвоює підприємствам статус критично важливих строком до 12 місяців. Таким чином, багато компаній отримали цей статус ще за оновленими критеріями у лютому, тож уже в січні-лютому 2026 року їм доведеться повторно підтвердити свою "важливість".

Для того, щоб підприємства зберегли свій статус, вони мають виконати низку ключових вимог, а точніше — відповідати їм. Серед таких вимог:

  • відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ протягом року;
  • підвищення заробітної плати працівникам з 1 січня щонайменше до 21 617,5 грн (з урахуванням зростання мінімальної зарплати);
  • наявність стабільних податкових і валютних надходжень або підтвердження реальної значущості для галузі чи громади.

Водночас адвокат попередив, що якщо підприємство не підготується завчасно, після Нового року воно може втратити цей статус. Особливо це стосується компаній, які отримали бронювання на підставі "суб’єктивної оцінки важливості".

Юрист поінформував, що до січня всі працівники таких підприємств повинні пройти ВЛК. Якщо компанія втратить статус критично важливої, її співробітники автоматично втратять бронь і відстрочку від мобілізації.

Ця інформація одразу відображатиметься у реєстрі "Оберіг". У разі, якщо працівник вже проходив ВЛК і визнаний придатним, то для такої людина залишається лише вручення бойової повістки. При цьому, за новими урядовими правилами, повістка, відправлена поштою, вважається врученою незалежно від факту її отримання адресатом особисто.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можна отримати бронь від мобілізації без військового квитка.

Також ми інформували, чи можливо забронювати резервіста від мобілізації.

ЗСУ армія мобілізація повістки підприємства Бронь від мобілізації
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
