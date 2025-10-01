Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Як знятись із оперативного резерву для бронювання

Як знятись із оперативного резерву для бронювання

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:20
Оперативний резерв - як знятися із ОР-1, щоб забронюватися
Українські резервісти. Фото: Генштаб ЗСУ

Резервіст може отримати на роботі бронювання від мобілізації. Але для цього йому потрібно знятися з оперативного резерву і стати на облік в ТЦК уже в іншому статусі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Зняття з оперативного резерву — з чого починати

Резервісти, на відміну від військовозобов’язаних, не можуть бути заброньованими від мобілізації, навіть якщо і працюють на відповідних підприємствах.

До юристів звернувся резервіст, який розповів, що влаштувався на роботу у виправну колонію, де може отримати бронь.

Чоловік поцікавився, як йому уможливити цей процес, зважаючи на причетність до оперативного резерву.

"Вам потрібно було подати до військової частини рапорт про звільнення з оперативного резерву", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Куди йти з підписаним рапортом

Якщо рапорт задовольнять, наголосив юрист, треба робити наступний крок.

"Вам потрібно буде звернутися до ТЦК, щоб вони взяли Вас на військовий облік військовозобов'язаних", — підкресмлив Дерій.

Після цього громадянина можуть забронювати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

Додамо, ми повідомляли про те, коли зарахування в оперативний резерв 1 черги вважається незаконним.

військовий облік мобілізація бронювання ТЦК та СП рапорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації