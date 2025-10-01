Оперативний резерв - як знятися із ОР-1, щоб забронюватися

Українські резервісти. Фото: Генштаб ЗСУ

Резервіст може отримати на роботі бронювання від мобілізації. Але для цього йому потрібно знятися з оперативного резерву і стати на облік в ТЦК уже в іншому статусі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Зняття з оперативного резерву — з чого починати

Резервісти, на відміну від військовозобов’язаних, не можуть бути заброньованими від мобілізації, навіть якщо і працюють на відповідних підприємствах.

До юристів звернувся резервіст, який розповів, що влаштувався на роботу у виправну колонію, де може отримати бронь.

Чоловік поцікавився, як йому уможливити цей процес, зважаючи на причетність до оперативного резерву.

"Вам потрібно було подати до військової частини рапорт про звільнення з оперативного резерву", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Куди йти з підписаним рапортом

Якщо рапорт задовольнять, наголосив юрист, треба робити наступний крок.

"Вам потрібно буде звернутися до ТЦК, щоб вони взяли Вас на військовий облік військовозобов'язаних", — підкресмлив Дерій.

Після цього громадянина можуть забронювати.

