Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Юрист сказал, кому грозит потеря брони и отсрочки

Юрист сказал, кому грозит потеря брони и отсрочки

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 04:30
Юрист предупредил, кто в 2026 году потеряет бронь от мобилизации
Военнообязанный гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Начиная с первых месяцев 2026 года, часть украинцев, которые сейчас имеют бронирование от мобилизации, могут его потерять. Это связано с новыми требованиями для предприятий.

Об этом в Facebook рассказал адвокат Роман Симутин.

Читайте также:

Что сказал адвокат об отсрочках

Согласно действующему порядку, Министерство экономики присваивает предприятиям статус критически важных сроком до 12 месяцев. Таким образом, многие компании получили этот статус еще по обновленным критериям в феврале, поэтому уже в январе-феврале 2026 года им придется повторно подтвердить свою "важность".

Для того, чтобы предприятия сохранили свой статус, они должны выполнить ряд ключевых требований, а точнее - соответствовать им. Среди таких требований:

  • отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ в течение года;
  • повышение заработной платы работникам с 1 января как минимум до 21 617,5 грн (с учетом роста минимальной зарплаты);
  • наличие стабильных налоговых и валютных поступлений или подтверждение реальной значимости для отрасли или общины.

В то же время адвокат предупредил, что если предприятие не подготовится заблаговременно, после Нового года оно может потерять этот статус. Особенно это касается компаний, которые получили бронирование на основании "субъективной оценки важности".

Юрист проинформировал, что до января все работники таких предприятий должны пройти ВЛК. Если компания потеряет статус критически важной, ее сотрудники автоматически потеряют бронь и отсрочку от мобилизации.

Эта информация сразу будет отображаться в реестре "Оберіг". В случае, если работник уже проходил ВВК и признан годным, то для такого человека остается только вручение боевой повестки. При этом, по новым правительственным правилам, повестка, отправленная по почте, считается врученной независимо от факта ее получения адресатом лично.

Напомним, недавно мы писали, можно ли получить бронь от мобилизации без военного билета.

Также мы информировали, возможно ли забронировать резервиста от мобилизации.

ВСУ армия мобилизация повестки предприятия Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
