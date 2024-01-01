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Юрист відповів, чи потрібна батьку-одинаку довідка з ТЦК для виїзду за кордон

1 січня 2024 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Юрист відповів, чи потрібна батьку-одинаку довідка з ТЦК для виїзду за кордон
Люди чекають на перетин кордону. Ілюстративне фото: Суспільне Чернівці
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні під час загальної мобілізації та воєнного стану у громадян виникає багато запитань щодо перетину кордону. Як відомо, батько, який сам виховує дитину, може виїжджати за кордон, проте під час перетину багато хто зіштовхується з різними проблемами.

На сайті Юристи.UA відповіли, чи має право батько-одинак виїжджати за кордон та які документи для цього потрібні.

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За словами юриста Євгена Корнійчука, для того, аби виїхати батьку-одинаку за кордон, не потрібно відвідувати ТЦК та СП, щоб отримати якийсь документ для цього. 

"За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, абзацом п’ятим ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років", — нагадав фахівець.

Які документи потрібні для виїзду для батька, який сам виховує дитину

Тому громадяни, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, можуть виїхати за межі країни, маючи один з таких документів:

  • свідоцтво про народження дитини (дітей);
  • свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою, або рішення суду про оголошення матері померлою;
  • закордонний паспорт.
виїзд батька-одинака за кордон
Скриншот відповіді юриста із сайту "Юристи.UA"

Нагадаємо, в Україні продовжуються точитися дискусії щодо того, хто і за яких обставин має право виїхати за кордон. Довідку для закордонної подорожі може надати територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Новини.LIVE показали, який вигляд має така довідка.

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