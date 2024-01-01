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Юрист ответил, нужна ли отцу-одиночке справка из ТЦК для выезда за границу

1 января 2024 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Юрист ответил, нужна ли отцу-одиночке справка из ТЦК для выезда за границу
Люди ждут пересечения границы. Иллюстративное фото: Суспільне Чернівці
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения у граждан возникает много вопросов по пересечению границы. Как известно, отец, который сам воспитывает ребенка, может выезжать за границу, однако во время пересечения многие сталкиваются с разными проблемами.

На сайте Юристы.UA ответили, имеет ли право отец-одиночка выезжать за границу и какие документы для этого нужны.

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По словам юриста Евгения Корнийчука, для того чтобы выехать отцу-одиночке за границу, не нужно посещать ТЦК и СП, чтобы получить какой-то документ для этого.

"По смыслу п. 2-6 Правил категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определены частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, абзацем пятым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", — напомнил специалист.

Какие документы нужны для выезда для отца, который сам воспитывает ребенка

Поэтому граждане, самостоятельно воспитывающие хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, могут выехать за пределы страны, имея один из следующих документов:

  • свидетельство о рождении ребенка (детей);
  • свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении матери родительских прав, или решение суда о признании матери без вести отсутствующей, или решение суда об объявлении матери умершей;
  • загранпаспорт.
выезд отца-одиночки за границу
Скриншот ответа юриста с сайта "Юристы.UA"

Напомним, в Украине продолжаются дискуссии о том, кто и при каких обстоятельствах имеет право уехать за границу. Справку для зарубежных поездок может предоставить территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Новини.LIVE показали, как выглядит такая справка.

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