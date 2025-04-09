До 5 июня всем ограниченно годным нужно повторно пройти ВЛК до 5 июня

Врачебная комиссия. Фото: Telegram Минобороны

До 5 июня все, кто ранее был признан ограниченно годным, должны обязательно повторно пройти ВВК. Это касается тех, кто получил соответствующее решение об ограниченной годности до 4 мая 2024 года.

Об этом сообщили в Минобороны в среду, 9 апреля.

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Ограниченно годные должны повторно пройти ВВК

Согласно законодательству, эта процедура является обязательной. Так, ограниченно годные должны:

Получить направление на ВВК: через приложение Резерв+ или в ТЦК и СП (лично).

Пройти комиссию в медучреждении.

Получить новое решение: пригоден или непригоден.

"Крайний срок — 5 июня 2025 года включительно. Не медлите — процедура обязательна по закону", — отметили в Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли проходить повторную военно-врачебную комиссию студенты, у которых есть отсрочка.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнообязанных может выбирать себе место прохождения ВВК.