Бывшие военные ВСУ не имеют право на бронь от мобилизации, если внесены в резерв

Оформление отсрочки. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

По состоянию на апрель 2025 года в Украине продолжается общая мобилизация. Некоторые люди в стране имеют право на отсрочку, но есть категория лиц, которые никак не смогут ее получить, даже если будет работать на критически важном для государства предприятии.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал юрист Владислав Дерий.

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Отвечая на вопрос одного из пользователей, юрист сообщил, что бронь не могут получит лица, которые ранее проходили службу в ВСУ, были уволены и автоматически зачислены в оперативный резерв.

Дело в том, что оперативный резерв ВСУ формируется из военнообязанных с опытом службы, в том числе полученным после начала полномасштабного вторжения. После увольнения они остаются частью оборонного потенциала страны и могут быть мобилизованы повторно без очередного призыва.

Как отметил юрист Владислав Дерий, в 2023 году почти все уволенные из ВСУ автоматически были включены в оперативный резерв. Это значит, что несмотря на возможную занятость в критически важных отраслях, они не подлежат бронированию.

"К сожалению, резервистов невозможно забронировать. Они уже учтены в системе обороны и могут быть вызваны повторно в случае необходимости", — подчеркнул Дерий.

Бронирование сотрудников требует обоснованного списка, согласованного с Минобороны и другими ведомствами. Одобренные кандидаты временно освобождаются от призыва. Однако включение в оперативный резерв юридически исключает возможность бронирования.

Резерв первой очереди — это приоритетный кадровый ресурс ВСУ. В случае эскалации или необходимости доукомплектования подразделений этих лиц могут мобилизовать в кратчайшие сроки. Даже если бывший военнослужащий работает в стратегически важной сфере, право на его бронирование не распространяется.

Напомним, вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласился со словами президента Украины о необходимости ежемесячно мобилизовать 30 тысяч граждан.

Также в Минобороны Украины вчера вновь напомнили, что граждане, которые ранее были признаны ограниченно родными, должны обязательно повторно пройти ВВК до 5 июня. В частности, речь идет о тех, кто получил статус об ограниченной годности до 4 мая 2024 года.