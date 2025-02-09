Як знятися з розшуку ТЦК та СП, пояснили юристи

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується війна і загальна мобілізація. Це означає, що військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки, можуть вступити лав ЗСУ, але також в деяких випадках існує ризик потрапити у розшук.

Про те, як військовозобов'язаній людині знятися з розшуку ТЦК та СП, пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Юристи пояснили, що у розшук потрапляють лише ті військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку. До таких порушень належить неявка за повісткою, відмова від постановки на облік, ухилення від проходження військово-лікарської комісії або призову на службу.

Якщо ТЦК та СП виявляють такі порушення, вони фіксують їх та передають інформацію до поліції, ініціюючи розшук. Головна мета — складання протоколу про адміністративне правопорушення, що можливе лише за особистої присутності порушника у ТЦК. Процедура затримання та розшуку регулюється постановою КМУ №1487 та нормами КУпАП.

Як зняти статус розшуку

Щоб припинити розшук, необхідно пройти офіційну процедуру:

особисто з’явитися до районного ТЦК, який ініціював розшук; отримати протокол про адміністративне правопорушення за ст. 210 або 210-1 КУпАП; дочекатися розгляду справи; отримати постанову про накладення штрафу або закриття справи; сплатити штраф або оскаржити постанову в суді.

Переважно ТЦК знімає розшук після отримання підтвердження сплати штрафу або ухвали суду про його скасування. Але дистанційне зняття розшуку майже неможливе, за винятком випадків, коли помилковий запис в реєстрі вносили без фактичного порушення з боку військовозобов’язаного.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мобілізація військовозобов'язаного громадянина може бути навіть у той час, коли він перебуває під слідством.

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