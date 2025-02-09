Как сняться с розыска ТЦК и СП, объяснили юристы

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается война и всеобщая мобилизация. Это значит, что военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, могут вступить в ряды ВСУ, но также в некоторых случаях существует риск попасть в розыск.

О том, как военнообязанному человеку сняться с розыска ТЦК и СП, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

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Юристы объяснили, что в розыск попадают только те военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета. К таким нарушениям относится неявка по повестке, отказ от постановки на учет, уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии или призыва на службу.

Если ТЦК и СП обнаруживают такие нарушения, они фиксируют их и передают информацию в полицию, инициируя розыск. Главная цель — составление протокола об административном правонарушении, что возможно только при личном присутствии нарушителя в ТЦК. Процедура задержания и розыска регулируется постановлением КМУ №1487 и нормами КУоАП.

Как снять статус розыска

Чтобы прекратить розыск, необходимо пройти официальную процедуру:

лично явиться в районный ТЦК, который инициировал розыск; получить протокол об административном правонарушении по ст. 210 или 210-1 КУоАП; дождаться рассмотрения дела; получить постановление о наложении штрафа или закрытии дела; оплатить штраф или обжаловать постановление в суде.

Преимущественно ТЦК снимает розыск после получения подтверждения уплаты штрафа или определения суда о его отмене. Но дистанционное снятие розыска почти невозможно, за исключением случаев, когда ошибочную запись в реестре вносили без фактического нарушения со стороны военнообязанного.

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