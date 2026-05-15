Юристи пояснили, у яких випадках ТЦК мобілізують людей з астмою

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

В Україні продовжується мобілізація та воєнний стан, тож чоловіки щорічно мають перепроходити ВЛК. Однак у деяких людей виникає питання, чи призвуть їх до лав ЗСУ, якщо вони мають захворювання органів дихання, зокрема бронхіальну астму.

Відповідь на це дали в юридичній компанії "Приходько та партнери", передає Новини.LIVE.

Чи мобілізують людей з бронхіальною астмою

Юристи зазначили, що правильно зафіксований діагноз та належним чином оформлені медичні документи можуть суттєво вплинути на рішення щодо придатності людини до військової служби.

Зокрема, проходження ВЛК регулюється наказом Міноборони України №402 від 14 серпня 2008 року, яким затверджене Положення про військово-лікарську експертизу. При цьому комісія працює з урахуванням усіх актуальних змін, чинних станом на 2025 рік.

Під час оцінювання стану здоров’я ВЛК керується так званим "Розкладом хвороб". Це офіційний переліком захворювань та критеріїв, за якими визначається придатність до служби.

Бронхіальну астму розглядають за статтею 48 розділу "Хвороби органів дихання". Під час ухвалення висновку комісія бере до уваги:

форму та ступінь тяжкості захворювання;

частоту нападів;

потребу в постійному лікуванні;

застосування гормональної терапії;

наявність ускладнень хвороби.

За результатами проходження ВЛК людині можуть визначити одну з кількох категорій придатності:

А — придатний до військової служби;

Б — придатний із незначними обмеженнями;

В — обмежено придатний у мирний час;

Г — тимчасово непридатний із направленням на лікування або додаткове обстеження;

Д — непридатний до військової служби.

Юристи також наголошують, що підсумкове рішення комісії в основному залежить від того, наскільки повним є пакет медичних документів і чи правильно оформлені лікарські висновки.

Тож людям із бронхіальною астмою радять завчасно підготувати всі медичні довідки та результати обстежень. Зокрема, рекомендується мати:

виписки з амбулаторної чи стаціонарної картки;

висновки алерголога або пульмонолога;

результати спірометрії (FEV1, FVC, індекс Тіффно);

бронходилатаційні чи бронхопровокаційні тести;

документи, що підтверджують призначене лікування;

епікризи щодо госпіталізацій;

результати КТ або рентгену грудної клітки — якщо є ускладнення.

Усі ці медичні документи необхідно подавати разом з оригіналами та завіреними копіями.

Якщо у членів ВЛК виникають сумніви щодо встановленого діагнозу або ступеня тяжкості захворювання, військовозобов’язаного мають направити на додаткове стаціонарне обстеження. Таку можливість прямо передбачає чинне законодавство.

