Юристы объяснили, в каких случаях ТЦК мобилизуют людей с астмой

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, поэтому мужчины ежегодно должны перепроходить ВЛК. Однако у некоторых людей возникает вопрос, призовут ли их в ряды ВСУ, если они имеют заболевания органов дыхания, в частности бронхиальную астму.

Ответ на это дали в юридической компании "Приходько и партнеры", передает Новини.LIVE.

Мобилизуют ли людей с бронхиальной астмой

Юристы отметили, что правильно зафиксированный диагноз и надлежащим образом оформленные медицинские документы могут существенно повлиять на решение о пригодности человека к военной службе.

В частности, прохождение ВВК регулируется приказом Минобороны Украины №402 от 14 августа 2008 года, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе. При этом комиссия работает с учетом всех актуальных изменений, действующих по состоянию на 2025 год.

При оценке состояния здоровья ВВК руководствуется так называемым "Раскладом болезней". Это официальный перечень заболеваний и критериев, по которым определяется пригодность к службе.

Бронхиальную астму рассматривают по статье 48 раздела "Болезни органов дыхания". При принятии заключения комиссия принимает во внимание:

форму и степень тяжести заболевания;

частоту приступов;

потребность в постоянном лечении;

применение гормональной терапии;

наличие осложнений болезни.

По результатам прохождения ВВК человеку могут определить одну из нескольких категорий годности:

А — годен к военной службе;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен в мирное время;

Г — временно непригоден с направлением на лечение или дополнительное обследование;

Д — непригоден к военной службе.

Юристы также отмечают, что итоговое решение комиссии в основном зависит от того, насколько полным является пакет медицинских документов и правильно ли оформлены врачебные заключения.

Поэтому людям с бронхиальной астмой советуют заблаговременно подготовить все медицинские справки и результаты обследований. В частности, рекомендуется иметь:

выписки из амбулаторной или стационарной карты;

заключения аллерголога или пульмонолога;

результаты спирометрии (FEV1, FVC, индекс Тиффно);

бронходилатационные или бронхопровокационные тесты;

документы, подтверждающие назначенное лечение;

эпикризы о госпитализациях;

результаты КТ или рентгена грудной клетки - если есть осложнения.

Все эти медицинские документы необходимо подавать вместе с оригиналами и заверенными копиями.

Если у членов ВВК возникают сомнения относительно установленного диагноза или степени тяжести заболевания, военнообязанного должны направить на дополнительное стационарное обследование. Такую возможность прямо предусматривает действующее законодательство.

