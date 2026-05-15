Главная Мобилизация Юристы объяснили, в каких случаях ТЦК мобилизуют людей с астмой

Дата публикации 15 мая 2026 04:30
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрмияInform"

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, поэтому мужчины ежегодно должны перепроходить ВЛК. Однако у некоторых людей возникает вопрос, призовут ли их в ряды ВСУ, если они имеют заболевания органов дыхания, в частности бронхиальную астму.

Ответ на это дали в юридической компании "Приходько и партнеры", передает Новини.LIVE.

Мобилизуют ли людей с бронхиальной астмой

Юристы отметили, что правильно зафиксированный диагноз и надлежащим образом оформленные медицинские документы могут существенно повлиять на решение о пригодности человека к военной службе.

В частности, прохождение ВВК регулируется приказом Минобороны Украины №402 от 14 августа 2008 года, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе. При этом комиссия работает с учетом всех актуальных изменений, действующих по состоянию на 2025 год.

При оценке состояния здоровья ВВК руководствуется так называемым "Раскладом болезней". Это официальный перечень заболеваний и критериев, по которым определяется пригодность к службе.

Бронхиальную астму рассматривают по статье 48 раздела "Болезни органов дыхания". При принятии заключения комиссия принимает во внимание:

  • форму и степень тяжести заболевания;
  • частоту приступов;
  • потребность в постоянном лечении;
  • применение гормональной терапии;
  • наличие осложнений болезни.

По результатам прохождения ВВК человеку могут определить одну из нескольких категорий годности:

  • А — годен к военной службе;
  • Б — годен с незначительными ограничениями;
  • В — ограниченно годен в мирное время;
  • Г — временно непригоден с направлением на лечение или дополнительное обследование;
  • Д — непригоден к военной службе.

Юристы также отмечают, что итоговое решение комиссии в основном зависит от того, насколько полным является пакет медицинских документов и правильно ли оформлены врачебные заключения.

Поэтому людям с бронхиальной астмой советуют заблаговременно подготовить все медицинские справки и результаты обследований. В частности, рекомендуется иметь:

  • выписки из амбулаторной или стационарной карты;
  • заключения аллерголога или пульмонолога;
  • результаты спирометрии (FEV1, FVC, индекс Тиффно);
  • бронходилатационные или бронхопровокационные тесты;
  • документы, подтверждающие назначенное лечение;
  • эпикризы о госпитализациях;
  • результаты КТ или рентгена грудной клетки - если есть осложнения.

Все эти медицинские документы необходимо подавать вместе с оригиналами и заверенными копиями.

Если у членов ВВК возникают сомнения относительно установленного диагноза или степени тяжести заболевания, военнообязанного должны направить на дополнительное стационарное обследование. Такую возможность прямо предусматривает действующее законодательство.

Как писали Новини.LIVE, в парламенте зарегистрирован ряд законпроектов, касающихся мобилизации. Ими, в частности, планируют ввести четкие сроки военной службы. Также предлагают изменения относительно процесса бронирования от мобилизации.

Также мы писали, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о реформе ТЦК, мобилизации и национальной модели обороны по принципам тотального резерва. В частности, предлагается ежегодное прохождение гражданами военных сборов.

мобилизация война в Украине ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
