Юристи відповіли, чи має право ТЦК анулювати бронювання 34-річного студента

ТЦК перевіряє документи. Фото: slovoidilo.ua

У зв'язку з мобілізацією в Україні в громадян виникають питання щодо бронювання та відстрочок. На юридичному форумі 34-річний студент запитав, чи може ТЦК анулювати його бронювання через те що він навчається.

Про стало відомо з форуму ЮРИСТИ.ua у четвер, 4 квітня.

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Відповідь юристів на запитання про бронювання

Чоловік, на ім'я Денис, розповів що він продовжує навчання на магістратурі, яка є його третьою вищою освітою. У червні позаминулого року, для отримання попереднього диплома, він зареєструвався за місцем проживання, щоб отримати військовий квиток, замість звичайного приписного свідоцтва. Після отримання квитка, чоловік подав його до кадрового відділу на підприємстві, де працює, і був включений до наказу про бронювання. Через те, що студентів не бронюють у нього виникли питання:

Чи має ТЦК право скасувати його бронювання? Згідно з наказом Міністерства економіки, бронювання закінчується у травні цього року. Чи можуть виникнути проблеми з майбутнім бронюванням через стаціонарне навчання? Можливо, краще взяти академічну відпустку?

Питання студента. Фото: скриншот

На що юрист з форуму ЮРИСТИ.ua відповів, що ТЦК не має права скасувати бронювання, оскільки ситуація чоловіка не входить до переліку підстав для анулювання бронювання.

Адже за постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року бронювання може бути анульоване у таких випадках:

при закінченні терміну її дії;

якщо підприємство, установа чи організація завершує виконання мобілізаційного завдання або воно скасовується;

після завершення виробництва товарів, робіт, послуг для потреб військових формувань;

у разі втрати підприємством статусу критичної важливості для економіки та життєдіяльності населення;

якщо орган державної влади або підприємство ліквідовано;

коли військовозобов’язаний звільняється з такого органу чи підприємства.

У випадках, зазначених у пунктах 2-6, анулювання відстрочки відбувається за рішенням Мінекономіки на основі відповідного подання. Після цього, протягом п’яти днів, у військовозобов’язаного вилучають документ про відстрочку, який потім надсилається до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відстрочка 34-річного студента через навчання діятиме до кінця навчального року, тобто до травня - червня 2024 року. Тому, на думку юристу, це не повинно впливати на можливість роботодавця подати заявку на бронювання вже зараз.

ТЦК має доступ до баз даних та реєстрів Міністерства освіти вже деякий час, і це не є новиною. Тому юрист радить роботодавцю чоловіка подати заявку на бронювання, оскільки відстрочка через навчання незабаром закінчиться.

Нагадаємо, що юрист відповів, чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО.

Раніше ми писали, що юрист відповів, чи відправлять на нуль тих, хто втратить статус обмежено придатного.