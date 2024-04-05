Юристы ответили, имеет ли право ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента

ТЦК проверяет документы. Фото: slovoidilo.ua

В связи с мобилизацией в Украине у граждан возникают вопросы бронирования и отсрочек. На юридическом форуме 34-летний студент спросил, может ли ТЦК аннулировать его бронирование из-за того, что он учится.

Об этом стало известно с форума ЮРИСТИ.ua в четверг, 4 апреля.

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Ответ юристов на вопрос о бронировании

Мужчина, по имени Денис, рассказал, что он продолжает обучение на магистратуре, которая является его третьим высшим образованием. В июне позапрошлого года, для получения предыдущего диплома, он зарегистрировался по месту жительства, чтобы получить военный билет, вместо обычного приписного свидетельства. После получения билета мужчина подал его в кадровый отдел на предприятии, где работает, и был включен в приказ о бронировании. Из-за того, что студентов не бронируют у него возникли вопросы:

Имеет ли ТЦК право отменить его бронирование? Согласно приказу Министерства экономики, бронирование истекает в мае этого года. Могут ли возникнуть проблемы с предстоящим бронированием из-за стационарного обучения? Может, лучше взять академический отпуск?

Вопросы студента. Фото: скриншот

На что юрист с форума ЮРИСТИ.ua ответил, что ТЦК не имеет права отменить бронирование, поскольку ситуация мужчины не входит в список оснований для аннулирования бронирования.

Ведь по постановлению Кабинета министров Украины от 27 января 2023 года бронирование может быть аннулировано в следующих случаях:

при истечении срока ее действия;

если предприятие, учреждение или организация завершает выполнение мобилизационного задания или оно отменяется;

после завершения производства товаров, работ, услуг для нужд военных формирований;

при потере предприятием статуса критической важности для экономики и жизнедеятельности населения;

если орган государственной власти или предприятие ликвидирован;

когда военнообязанный увольняется из такого органа или предприятия.

В случаях, указанных в пунктах 2-6, аннулирование отсрочки производится по решению Минэкономики на основе соответствующего представления. После этого в течение пяти дней у военнообязанного изымают документ об отсрочке, который затем направляется в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

Отсрочка 34-летнего студента через обучение будет действовать до конца учебного года, то есть до мая - июня 2024 года. Поэтому, по мнению юриста, это не должно влиять на возможность работодателя подать заявку на бронирование уже сейчас.

ТЦК имеет доступ к базам данных и реестрам Министерства образования уже некоторое время, и это не новость. Поэтому юрист советует работодателю мужчины подать заявку на бронирование, поскольку отсрочка из-за учебы скоро закончится.

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