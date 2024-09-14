Виїзд за кордон у 17 років — який документ необхідно мати

Студенти перетинають кордон. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що чоловіки від 18 до 60 років не можуть поїхати за кордон. Водночас, це право є у 17-річних юнаків, але обов'язково за наявністю одного важливого документа, про що сказано в законодавстві.

Про це заявили юристи Безоплатної правової допомоги (БПД), на яких у п'ятницю, 13 вересня, посилається 24 канал.

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Як зазначається, хлопці, яким виповнилося 17 років, мають повне право на перетин кордону, про що сказано у постанові Кабінету міністрів України №1487. Однак за однієї умови — напередодні необхідно отримати приписне свідоцтво.

Згідно з постановою уряду, юнаки повинні ставати на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Водночас вони можуть виїжджати за кордон без додаткових дозволів від центрів комплектування.

Правозахисники підкреслюють важливість отримання приписного свідоцтва, оскільки воно підтверджує, що людина дійсно стала на облік у територіальному центрі комплектування (ТЦК та СП).