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Юристы ответили, какой документ необходимо иметь, чтобы уехать за границу в 17 лет

14 сентября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Выезд за границу в 17 лет — какой документ необходимо иметь
Студенты пересекают границу. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, из-за чего мужчины от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. В то же время это право есть у 17-летних юношей, но только при наличии одного важного документа, о чем говорится в законодательстве.

Об этом заявили юристы Бесплатной правовой помощи (БПД), на которых в пятницу, 13 сентября, ссылается 24 канал.

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Как отмечается, парни, которым исполнилось 17 лет, имеют полное право на пересечение границы, о чем говорится в постановлении Кабинета министров Украины №1487. Однако при одном условии — накануне необходимо получить приписное свидетельство.

Согласно постановлению правительства, юноши должны становиться на военный учет в год, когда им исполняется 17 лет. В то же время, они могут выезжать за границу без дополнительных разрешений от центров комплектования.

Правозащитники подчеркивают важность получения приписного свидетельства, поскольку оно подтверждает, что человек действительно стал на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК и СП).

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