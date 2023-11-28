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Юристка пояснила, чи можуть вручити повістку на АЗС

28 листопада 2023 17:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Юристка пояснила, чи можуть вручити повістку на АЗС
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні подовжили воєнний стан і триває мобілізація до лав Збройних сил України. Багатьох водіїв цікавить, чи можуть вони тримати повістку на автозаправній станції.

Про це повідомила юристка фінасовового Telegram-каналу Pro News.

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Чи можуть повістку вручити на АЗС

Згідно з Постановою Кабміну України, право на перевірку документів отримують співробітники, які визначені наказом коменданта. Зокрема, це можуть бути особи з:

  • Нацгвардії;
  • Нацполіції;
  • Служби безпеки України;
  • Державної прикордонної служби;
  • Державної митної служби;
  • ЗСУ.

Водночас адвокатка додає, що працівники ТЦК та СП таких повноважень не мають, адже вони виконують тільки дії, які пов'язані з військовим обліком.

Раніше ми повідомляли, що київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень. 

Нагадуємо, що до кінця 2023 року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено новий законопроєкт. Він розширить права працівників військкомату.

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