Юристка пояснила, чи можуть вручити повістку на АЗС
В Україні подовжили воєнний стан і триває мобілізація до лав Збройних сил України. Багатьох водіїв цікавить, чи можуть вони тримати повістку на автозаправній станції.
Про це повідомила юристка фінасовового Telegram-каналу Pro News.
Чи можуть повістку вручити на АЗС
Згідно з Постановою Кабміну України, право на перевірку документів отримують співробітники, які визначені наказом коменданта. Зокрема, це можуть бути особи з:
- Нацгвардії;
- Нацполіції;
- Служби безпеки України;
- Державної прикордонної служби;
- Державної митної служби;
- ЗСУ.
Водночас адвокатка додає, що працівники ТЦК та СП таких повноважень не мають, адже вони виконують тільки дії, які пов'язані з військовим обліком.
Раніше ми повідомляли, що київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень.
Нагадуємо, що до кінця 2023 року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено новий законопроєкт. Він розширить права працівників військкомату.
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