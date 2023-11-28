Юрист объяснила, могут ли вручить повестку на АЗС

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине продлили военное положение и продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Многие водители интересуются, могут ли они держать повестку на автозаправочной станции.

Об этом сообщила юрист финансового Telegram-канала Pro News.

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Согласно Постановлению Кабмина Украины, право на проверку документов получают сотрудники, определенные приказом коменданта. В частности, это могут быть лица из:

Нацгвардии;

Нацполиции;

Службы безопасности Украины;

Государственной пограничной службы;

Государственной таможенной службы;

ВСУ.

В то же время адвокат добавляет, что работники ТЦК и СП таких полномочий не имеют, ведь они выполняют только действия, связанные с военным учетом.

Ранее сообщалось, что киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.

Напомним, что до конца 2023 года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан новый законопроект. Он расширит права работников военкомата.