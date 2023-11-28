Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юрист объяснила, могут ли вручить повестку на АЗС arrow

Юрист объяснила, могут ли вручить повестку на АЗС

28 ноября 2023 17:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юрист объяснила, могут ли вручить повестку на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продлили военное положение и продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Многие водители интересуются, могут ли они держать повестку на автозаправочной станции.

Об этом сообщила юрист финансового Telegram-канала Pro News.

Читайте также:

Могут повестку вручить на АЗС

Согласно Постановлению Кабмина Украины, право на проверку документов получают сотрудники, определенные приказом коменданта. В частности, это могут быть лица из:

  • Нацгвардии;
  • Нацполиции;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственной пограничной службы;
  • Государственной таможенной службы;
  • ВСУ.

В то же время адвокат добавляет, что работники ТЦК и СП таких полномочий не имеют, ведь они выполняют только действия, связанные с военным учетом.

Ранее сообщалось, что киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.

Напомним, что до конца 2023 года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан новый законопроект. Он расширит права работников военкомата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме