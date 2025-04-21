Україна має нагальну потребу в мобілізації нових сил — Южаніна

Ніна Южаніна. Фото: Facebook Ніни Южаніної

В Україні існує потреба у мобілізації нових сил. Втрати на фронті та брак особового складу стали серйозною проблемою, що вимагає вжиття заходів на державному рівні.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у прямому ефірі програми Вечір.LIVE.

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"Мобілізація в умовах нинішніх викликів — це критична потреба для країни. Підготовка резерву стає питанням національної стійкості", — зазначила вона.

З її слів, важливо своєчасно забезпечити належну підготовку військових резервів, щоб зміцнити обороноздатність країни в умовах загрози.

Южаніна також звернула увагу на необхідність активної підтримки військових з боку цивільного населення та підготовку до можливих довготривалих військових дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого мобілізують до ЗСУ виключно за власним бажанням.

Додамо, ми повідомляли про те, які нюанси є у мобілізації 50-річних військовозобов’язаних.