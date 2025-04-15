Мобілізація у квітні 2025 — куди відправляють служити чоловіків старше 50 років

Військові зі 115 окремої механізованої бригади ЗСУ. Фото: facebook.com/115ombr

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову до лав ЗСУ підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас під час прийняття особи на військову службу не останню роль відіграють вік, фізична підготовка та стан здоров'я. Саме тому мобілізація громадян у віці 50-60 років хоч і відбувається на загальних засадах, але все ж має певні нюанси.

Про них детально розповіла адвокатка Анна Даніель у коментарі виданню "Фокус". Куди можуть направити служити військовозобов'язаних чоловіків віком від 50 до 60 років та чи можуть громадян цієї вікової групи відправити у бойові частини, читайте далі у матеріалі.

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Правозахисниця пояснила, оскільки ця вікова група підлягає призову в Україні на загальних підставах, відповідно до ст. 1 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу", то розподілення у військові підрозділи відбувається залежно від потреб ЗСУ.

Водночас ще у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву №16/2/1/21409, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Це означає, що під час призову особливу увагу звертають на:

стан здоров'я мобілізованого;

фізичну підготовку;

навички;

досвід;

спеціальність (інженери, медики, фахівці з ремонту техніки тощо);

наявність бойового досвіду;

наявність дефіцитної військової спеціальності.

Анна Даніель наголосила, якщо особа має військову спеціальність чи досвід, це підвищує ймовірність мобілізації, навіть якщо їй вже понад 50 років.

Військові зі 115 окремої механізованої бригади ЗСУ. Фото: facebook.com/115ombr

Чоловіків старшого віку рекомендують направляти у небойові частини. Таке рішення було ухвалено через те, що для людей старшого віку фізичні навантаження можуть бути надмірними, негативно позначитися на здоров'ї й, відповідно, на подальшій службі у війську.

Саме тому осіб старше 50 років направляють проходити військову службу у:

тилові підрозділи;

підрозділи зв'язку;

підрозділи технічного або логістичного забезпечення.

За наявності відповідної освіти або спеціальності їх можуть призначити:

водіями;

зварювальниками;

електриками;

фінансистами тощо.

Проте варто чітко розуміти, що це лише рекомендації, що не скасовують мобілізацію, зокрема мобілізацію на бойову посаду. Тобто, якщо чоловіка 50+ років направлять служити у бойовий підрозділ, це не буде порушенням закону.

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