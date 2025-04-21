Украина имеет насущную потребность в мобилизации новых сил - Южнанина

Нина Южанина. Фото: Facebook Нины Южаниной

В Украине существует потребность в мобилизации новых сил. Потери на фронте и нехватка личного состава стали серьезной проблемой, требующей принятия мер на государственном уровне.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в прямом эфире программы Вечір.LIVE.

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"Мобилизация в условиях нынешних вызовов — это критическая потребность для страны. Подготовка резерва становится вопросом национальной устойчивости", — отметила она.

По ее словам, важно своевременно обеспечить надлежащую подготовку военных резервов, чтобы укрепить обороноспособность страны в условиях угрозы.

Южанина также обратила внимание на необходимость активной поддержки военных со стороны гражданского населения и подготовку к возможным долговременным военным действиям.

Напомним, мы ранее писали о том, кого мобилизуют в ВСУ исключительно по собственному желанию.

Добавим, мы сообщали о том, какие нюансы есть в мобилизации 50-летних военнообязанных.