Перевод военного ВСУ - можно ли перевестись в другой учебный центр

Мобилизованные военнослужащие на обучении в УЦ ВСУ. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Перемещение из одного учебного центра Вооруженных сил Украины в другой маловероятно. Для того, чтобы иметь основание для перемещения из одной воинской части в другую, необходимо получить отношение из того подразделения, в которое гражданин планирует перевестись.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, насколько реальным является перевод мобилизованного военнослужащего из одного учебного центра ВСУ в другой.

"Думаю, что вряд ли это возможно", — отметил в своем ответе адвокат Юрий Айвазян.

Рапорт для командира

Юрист объяснил, что военнослужащему следует сделать в такой ситуации.

"Когда попадете в свою воинскую часть и будете иметь отношение и основание для перемещения, напишите рапорт своему командиру", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военного не могут перевести из одной воинской части в другую без его согласия.

Добавим, мы сообщали о том, что военнослужащие могут перевестись из одного подразделения в другое с помощью приложения "Армія+".