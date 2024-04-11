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Із законопроєкту про мобілізацію вилучили правку про демобілізацію

11 квітня 2024 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Із законопроєкту про мобілізацію вилучили правку про демобілізацію
Засдіання ВРУ. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Із мобілізаційного законопроєкту вилучили правку про демобілізацію. "За" проголосували 227 народних депутатів. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

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Правка про демобілізацію

"Правка, в якій була була норма про прибирання демобілізації, пройшла 227. Тобто це положення вилучено повністю з закону (про 36 місяців і рішення ставки)", — написав Железняк, говорячи про вилучення правки про демобілізацію. 

Голосування за мобілізаційний закон
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк повідомив про закінчення розгляду відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію. На це пішло 11 годин. 

Вже сьогодні зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
війна
голосування
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні
демобілізація

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