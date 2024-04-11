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Из законопроекта о мобилизации изъяли правку о демобилизации

11 апреля 2024 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Из законопроекта о мобилизации изъяли правку о демобилизации
Заседание ВРУ. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из мобилизационного законопроекта изъяли правку о демобилизации. "За" проголосовали 227 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Правка о демобилизации

"Правка, в которой была норма об уборке демобилизации, прошла 227. То есть это положение изъято полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки)", — написал Железняк, говоря об изъятии правки о демобилизации.

Голосование за мобилизационный закон
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

Напомним, ранее Ярослав Железняк сообщил об окончании рассмотрения отклоненных поправок к законопроекту о мобилизации. На это ушло 11 часов.

Уже сегодня с утра во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

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Ярослав Железняк
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законопроект
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