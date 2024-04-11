Из законопроекта о мобилизации изъяли правку о демобилизации
11 апреля 2024 10:45
Заседание ВРУ. Фото: УНИАН
Из мобилизационного законопроекта изъяли правку о демобилизации. "За" проголосовали 227 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Правка о демобилизации
"Правка, в которой была норма об уборке демобилизации, прошла 227. То есть это положение изъято полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки)", — написал Железняк, говоря об изъятии правки о демобилизации.
Напомним, ранее Ярослав Железняк сообщил об окончании рассмотрения отклоненных поправок к законопроекту о мобилизации. На это ушло 11 часов.
Уже сегодня с утра во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.
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