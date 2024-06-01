Кабмін хоче мобілізувати ДСНС — українці висувають петицію проти цього

Кабмін може позбавити ДСНС броні від мобілізації, — нардеп Гончаренко
Кабінет міністрів України може позбавити рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій бронювання від мобілізації. Наразі офіційні джерела ніяк не коментували цю інформацію.
Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Уряд хоче мобілізувати ДСНС
За словами урядовця, це рішення приречене на провал.
"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їхня мобілізація — це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?", — обурюється нардеп.
Попри те, що в Кабміні ніяк інформацію не коментували, на офіційному сайті уряду з'явилася петиція з вимогою наданням бронювання від мобілізації усьому особовому складу ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.
"Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності. А також виконання у воєнний час норм міжнародного гуманітарного права та гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту!", — йдеться в тексті петиції, яка вже набрала 21 979 голосів з потрібних 25 000.
Нагадаємо, раніше Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядників.
Також ми писали й про те, як працює бронь від мобілізації, та хто має на неї повне право.
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