Кабмін хоче мобілізувати ДСНС — українці висувають петицію проти цього

Працівники ДСНС за роботою. Фото ілюстративне: УНІАН

Кабінет міністрів України може позбавити рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій бронювання від мобілізації. Наразі офіційні джерела ніяк не коментували цю інформацію.

Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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За словами урядовця, це рішення приречене на провал.

"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їхня мобілізація — це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?", — обурюється нардеп.

Скриншот допису Гончаренка

Попри те, що в Кабміні ніяк інформацію не коментували, на офіційному сайті уряду з'явилася петиція з вимогою наданням бронювання від мобілізації усьому особовому складу ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.

"Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності. А також виконання у воєнний час норм міжнародного гуманітарного права та гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту!", — йдеться в тексті петиції, яка вже набрала 21 979 голосів з потрібних 25 000.

Скриншот петиції на сайті Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядників.

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