Як відбувається бронювання від мобілізації в Україні

Чоловіки в офісі. Ілюстративне фото: Double case

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Водночас на бронюванню від служби в армії можуть розраховувати співробітники критично важливих для економіки підприємств.

Як працює бронювання для чоловіків, йдеться у матеріалі "Слово і діло".

Читайте також:

Бронювання працівників підприємств

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, наразі в Україні від мобілізації заброньовано близько 700 тис. громадян. Після набуття чинності нового закону право на бронювання мають військовозобов'язані, які:

виконують мобілізаційні завдання або замовлення;

здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Водночас кількість заброньованих працівників на одному підприємстві на момент подання списку не має перевищувати 50%, але є винятки у разі обґрунтованої потреби. А щодо працівників підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу, критично важливих для оборонно-промислового комплексу підприємств, підприємств, що надають електронні комунікаційні послуги та послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їхньої інфраструктури — немає обмежень за кількістю.

Куди подавати заявку на бронювання

Місце подачі заявки залежить від того, чим важливе підприємство для економіки: якщо воно виконує мобілізаційне завдання — заявка подається до органу державної влади, який це завдання поставив.

А підприємства та організації, які виробляють товари або надають послуги для військових формувань (окрім ЗСУ) — надсилають списки до центральних органів виконавчої влади, СБУ, Мінстратегпрому або Мінцифри.

Якщо товари або послуги необхідні для забезпечення потреб ЗСУ — список потрібно надати Міноборони. Водночас критично важливі для економіки підприємства мають звертатися до ЦОВВ, який формує чи реалізує політику у відповідній сфері.

Крім того, Кабмін передав функції затвердження списків від Генштабу до Міноборони: тепер центральні органи виконавчої влади подаватимуть їх на узгодження до МО. А саме бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Список має подаватися у паперовій та/або електронній формі разом з обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних, в яких необхідно вказати інформацію про:

виробництво товарів, виконання робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, дату та номер укладеного державного контракту (договору);

відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Як працює бронювання. Фото: Слово і діло

Нагадаємо, у Комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання. Вони дозволяють роботодавцю самостійно визначити важливих для бізнесу робітників та сплатити 20 тис. гривень в місяць військового збору за кожного з них.

Також ми писали, що знайти вакансії з бронюванням працівників від мобілізації стало простіше. На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких зазначено, що компанія бронює працівників.