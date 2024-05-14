Кабінетом міністрів було внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних від мобілізації

Члени Кабінету Міністрів України. Фото: Офіс Президента України

Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Це стосується бронювання саме працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Якої категорії підприємств стосуються зміни

"Зміни стосуються бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого внаслідок агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України", — пише Мельничук.

Загалом перелік таких підприємств має затверджуватися Міненерго.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію набере чинність вже 18 травня й військовозобов’язані особи повинні будуть оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування. З’явитися до ТЦК мають і особи з бронюванням.

Під час мобілізації військовозобов'язаних українців призивають на військову службу. Та водночас є категорії громадян, які мають право на відстрочку через бронь. Зокрема, це стосується деяких перевізників.

Зауважимо, що у Міноборони попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.