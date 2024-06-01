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Кабмин может избавить ГСЧС от мобилизации брони, — нардеп Гончаренко

1 июня 2024 17:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кабмин хочет мобилизовать ГСЧС — украинцы выдвигают петицию против этого
Работники ГСЧС за работой. Фото иллюстративное: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет Министров Украины может лишить спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям бронирования от мобилизации. Пока официальные источники никак не комментировали эту информацию.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко .

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По словам чиновника, это решение обречено на провал.

"Эти люди спасают жизнь после обстрелов, тушат пожары. Сколько жизней они уже спасли?! Их мобилизация — это нелепость. Кто будет делать их работу? Кто приедет на вызов после очередной атаки РФ по жилому дому? Кто будет тушить пожары?" — возмущается нардеп.

дснс мобилизация
Скриншот сообщения Гончаренко

Несмотря на то, что в Кабмине никакую информацию не комментировали, на официальном сайте правительства появилась петиция с требованием предоставить бронирование от мобилизации всему личному составу ГСЧС, оперативно-спасательной службы и другим работникам гражданской защиты.

"Работники ГСЧС осуществляют гарантирование и обеспечение государством конституционных прав граждан на защиту жизни, здоровья и собственности. А также выполнение в военное время норм международного гуманитарного права и гарантируют другие принципы осуществления гражданской защиты!" — говорится в тексте петиции, которая уже набрала 21 979 голосов из нужных 25 000.

мобилизация дснс
Скриншот петиции на сайте Кабмина

Напомним, ранее Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации для работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядчиков.

Также мы писали о том, как работает бронь от мобилизации и кто имеет на нее полное право.

Украина
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ГСЧС
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Алексей Гончаренко
Бронь от мобилизации

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