Від 15 до 17 відсотків хлопців з-поміж студентів не повертаються в Україну, заявили у Міносвіти

Українські студенти. Ілюстративне фото: ІФНТУНГ

За програмами обміну чимала кількість українських студентів виїхала за кордон. Проте вже відомо, що від 15 до 17% хлопців не повертаються вчасно в Україну з причини можливої мобілізації.

Такі дані повідомляє Укрінформ з посиланням на заступника міністра освіти й науки України Михайла Винницького.

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За словами Винницького, попри таку статистику Міністерство освіти не планує припиняти можливості для виїзду студентів за програмами обміну, оскільки така кількість не є критичною.

"Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших — фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університеті, які є частиною консорціумів Еразмусу, щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність", — додав Винницький.

Він підкреслив, що більшість випадків стосується студентів віком 18-22 років, які навчаються на бакалавраті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям отримати бронь від мобілізації у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні.