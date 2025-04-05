Вскоре изменятся условия получения отсрочки для студентов - кто под угрозой мобилизации

Украинские студенты. Иллюстративное фото: Луцкий национальный технический университет

Украинское правительство одобрило законопроект, который уточняет условия получения отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Далее этот документ будет рассмотрен Верховной Радой.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Законопроект предлагает ограничить круг лиц, имеющих право на отсрочку. В частности, не смогут получить ее мужчины старше 25 лет, которые снова поступают в учебное заведение или продолжают обучение на том же или более низком уровне образования. Также отсрочка не будет предоставляться студентам, которые начали обучение за рубежом после 24 февраля 2022 года.

Право на отсрочку сохраняется для тех студентов, которые поступили в учебное заведение до достижения 25 лет, получают образование впервые на новом уровне (бакалавр, магистр, доктор) и учатся на дневной или дуальной форме.

Внесение этих изменений обусловлено необходимостью избежать судебных разбирательств, поскольку некоторые суды уже начали признавать право на отсрочку для лиц, повторно получающих образование.

Законопроект также предусматривает расширение круга преподавателей, которые имеют право на отсрочку. В частности, отсрочка будет предоставляться преподавателям с научными степенями независимо от их статуса (научно-педагогический работник или нет).

Также отсрочка распространяется на педагогов внешкольных учебных заведений, работающих в кружках эколого-натуралистического, технического и военно-патриотического направления, при условии, что они работали на основном месте работы до 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что по программам обмена немалое количество украинских студентов выехало за границу. Однако уже известно, что от 15 до 17% ребят не возвращаются вовремя в Украину по причине возможной мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам получить бронь от мобилизации в апреле 2025 года.