Оновлення військово-облікових даних, кого мобілізують

Мобілізовані громадяни України. Фото: "Вечірній Київ"

Під час двомісячної дії нового закону про мобілізацію військово-облікові дані оновили понад 3 мільйони громадян. Ця кількість суттєво перевищує потреби ЗСУ, тож мобілізують далеко не усіх.

Про це повідомив під час брифінгу директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марко Андрусяк.

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Скільки громадян оновили дані

За словами Марка Андрусяка, процес оновлення військово-облікових даних пройшла велика кількість військовозобов’язаних українців.

"На сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, оновили дані близько 3 млн громадян України", — підкреслив директор департаменту МО.

Чи мобілізують усіх

Ця цифра, пояснив Андрусяк, суттєво перевищує усі потреби Збройних сил України.

"Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це створено для справедливого підходу, щоби держава бачила всіх на військовому обліку", — зазначив представник Міністерства оборони.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE заявив, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних можуть продовжити.

Додамо, раніше юристка пояснила, як каратимуть українських чоловіків, яких працівники ТЦК "спіймають" без військового квитка.