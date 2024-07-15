Мобілізація в Україні — Зеленський заявив про нестачу тренувальних баз

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

В Україні бракує тренувальних майданчиків для підготовки мобілізованих. Влада працює над тим, аби їх збільшити.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у понеділок, 15 липня.

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За словами Президента, через два місяці після ухвалення нового закону про мобілізацію цей процес йде за планом.

"Військові кажуть, що все йде згідно їхнього плану", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі в Україні бракує тренувальних майданчиків для мобілізованих у військо.

Глава держави наголосив, що вже йде робота над збільшенням таких баз для підготовки.

"Чи можна їх розширити? Вже йде розширення" — додав український лідер.

Президент підкреслив, що також тренувальний майданчик створено у Польщі.

"Це одне із рішень нашої двосторонньої угоди з Польщею", —підсумував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що новий закон про мобілізацію, який ухвалила Верховна рада у травні, не подобається військовим. Вони наголошують на тому, що у ньому є багато суперечливих норм.

Також військові зазначають, що через примусову мобілізацію до війська потрапляє багато чоловіків, які мають проблеми зі здоровʼям та підготовкою. Багато мобілізованих відмовляються воювати.

Водночас екскомандир "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, Максим Жорін заявив, що з ухваленням закону про мобілізацію добровольців побільшало.